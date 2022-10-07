İkinci el otoda şarta uymayana 300 bin TL ceza

Teklifle, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. Sıfır ikincil el taşıtlarda 6 bin kilometre veya 6 ay süreyle satmama şartına uymayan oto galerilere verilen 8 bin 500 lira para cezasının alt limiti 10 bin, üst limiti 300 bin liraya çıkarılacak. Torba yasaya göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştırdıkları kişilere elektrik ve doğalgaz yardımı yaptıkları takdirde vergi ve sigorta priminden muaf olacak. İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar bin liraya kadar olarak yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak.