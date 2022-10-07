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Giriş Tarihi: 8.10.2022

İkinci el otoda şarta uymayana 300 bin TL ceza

İkinci el otoda şarta uymayana 300 bin TL ceza
Teklifle, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. Sıfır ikincil el taşıtlarda 6 bin kilometre veya 6 ay süreyle satmama şartına uymayan oto galerilere verilen 8 bin 500 lira para cezasının alt limiti 10 bin, üst limiti 300 bin liraya çıkarılacak. Torba yasaya göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştırdıkları kişilere elektrik ve doğalgaz yardımı yaptıkları takdirde vergi ve sigorta priminden muaf olacak. İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar bin liraya kadar olarak yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak.
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İkinci el otoda şarta uymayana 300 bin TL ceza
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