İkinci geliri 150 bini aşan beyanname verecek

2023 yılında tek işverenden kazandığı ücretler toplam 1 milyon 900 bin TL'yi geçen vatandaşlar ücret geliri beyannamesi vermek zorunda. İkinci işverenden gelir elde eden vatandaşların ikinci maaşlarının yıllık toplamı 150.000 TL'yi aşarsa yine beyanname vermeleri gerekecek. Geliri 1 milyon 900 bini üzerinde geliri olan sporcular da Maliye'nin takibinde olacak. 2023'e ilişkin ücret gelirlerini beyan için bugün son gün. Kimlerin nasıl ücret beyanı yapacağına ilişkin soru ve cevaplar şöyle:Tek işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ve ücreti 1.900.000 TL'yi aşan ücretliler. Birden sonraki işverenden aldıkları ücretleri toplamı 150.000 TL'yi aşan ücretliler. Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretliler. Birinci işverenden aldıkları ücret geliri dahil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 1.900.000 TL'yi aşan ücretliler. Sporcu ücretleri toplamı 1.900.000 TL'yi aşanlar. Vergi kesintisine tabi tutulmamış ücret gelirleri, asgari ücretin vergi matrahını (2023 yılı için 119.454,72 TL) aşanlar.193 Sayılı GVK 23. maddenin 11. fıkrasına göre elde edilen emekli maaşı ücret beyanına tabi değil.Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için, ücretin safi tutarının (matrah), asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını (2023 yılı için 119.454,72 TL) aşmaması halinde beyan edilmesine gerek yok. Bu tutarı aşması halinde yıllık beyanname verilir. Vergi kesintisine tabi olan ücret gelirinde beyan sınırı ise 2023 yılı için 150.000 TL.Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, beyanname verilip verilmeyeceğinin belirlenmesinde birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenebilecek. Örneğin; 2023 takvim yılında tek işverenden hizmet erbabı (A), 850.000 TL, hizmet erbabı (B) ise 2.100.000 TL ücret geliri elde etmiş olsun. Hizmet erbabı (A) 1.900.000 TL'lik sınırı aşmadığı için beyanname vermeyecek. Hizmet erbabı (B) ise yıllık beyanname verecek. Başka bir örneğe göre de; bir vatandaş, 2023 takvim yılında iki ayrı işverenden 700.000 TL ve 300.000 TL olmak üzere 1.000.000 TL ücret geliri elde etmiş olsun. (1.000.000 TL) ikinci işverenden alınan ücret 150.000 TL'lik sınırı aştığı için ücret gelirlerinin tamamını beyan edecek.1 Mart-1 Nisan 2024 (ilk taksidi ödeme süresi bu yıl için 5 Nisan'a uzatıldı) tarihleri arasında beyan edilmesi ve gelir vergisinin Mart (5 Nisan) ve Temmuz aylarında iki taksit ödenmesi gerekmekte.Beyanname verilmemesi veya ücret gelirinin eksik bildirildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi üzerine zarara uğratılan vergi, vergi cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi ile ödenecek. Örneğin, bir vatandaş, 2023'te iki ayrı işverenden 900.000 TL ücret geliri elde etmişse 42 bin TL ödeyecekti. İki taksit halinde ödeyecekti. Vatandaşın beyanname vermemesi ve durumun vergi dairesince tespiti üzerine toplam ödeme 84 bin liraya çıkacak.