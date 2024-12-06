İkinci pilot bir gününü anlattı: Biz sadece insanları kavuşturmuyoruz...

PİLOT OLMAK GURUR VERİCİ

Pilot olmaya nasıl karar verdiğini anlatan Atakan, çocukluk döneminde savaş pilotu olmayı hayal ettiğini dile getirerek "Hem babamın hem benim uçuşa, havacılığa merakımız hiç değişmedi. Bu yüzden üniversiteden mezun olduktan sonra bir hava yolu şirketinde iş zekası uzmanı olarak çalışmaya başladım. Bu şirkette çalışırken kadın pilotları görerek, gözlemleyerek bu işi kesin yapacağıma karar verdim ve uçuş eğitimine başladım." diye konuştu.

Pilot olmanın gurur verici olduğunu ifade eden Atakan, duygularını "Özellikle kadın pilot olmak çok gurur verici. Sektörde günden güne sayımız artıyor ama hala azınlık mevcut. Gerek kendi oğluma gerek çocuklara örnek olabilmek çok gurur verici." sözleriyle dile getirdi.