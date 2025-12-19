İkinci randevudan rakam çıkmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammını belirlemek amacıyla ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İşçi tarafının masaya oturmadığı toplantıda asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak veriler masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıklan, toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret ederek görüşmelerini aldı. Işıkhan, komisyon toplantısına katılarak işçilerin taleplerini aktardı. Toplantı Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Toplantıda veriler üzerinde zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği de ele alındı.

BAKAN'DAN YOĞUN TRAFİK

İkinci toplantı öncesinde yoğun bir görüşme trafiği gerçekleşti. Işıkhan ilk olarak Türkİş'i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, sosyal diyalog sürecini devam ettireceklerine dikkat çekerek, "Komisyona katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Rakamlar belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Komisyona gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bu bilgileri Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim, komisyon da bunları savunacak.

İşçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağız" ifadelerini kullandı. Atalay ise, "Aynı noktadayız, dediğimiz noktadayız" değerlendirmesini yaptı. Işıkhan, görüşmelerin ardından işçi kanadının taleplerini aktarmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun devam eden toplantısına sonradan katıldı. İşçi ile işveren arasında köprü görevi gören Işıkhan, işçi kanadının geçmiş yıldan kalan yüzde 14'lük enflasyon farkı başta olmak üzere tüm veri ve taleplerini komisyona iletti.





BAKANLIK: ÇALIŞMALAR SÜRECEK

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantı ve Bakan Işıkhan'ın işçi sendikalarıyla gerçekleştirdiği temasların altı çizilerek "Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde yapılan görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecek olup Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.





FARKLI SENARYOLAR VAR

KOMİSYON 2025 yılı için aylık asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti. 2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yılsonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 yüzde 32 olursa zamlı 29 bin 177 TL olarak gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İşverenlerde elini taşın altına koymalı" çıkışıyla birlikte Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ila 30 bin TL arasında şekilleneceği dile getiriliyor.



KATKI SAĞLAYACAĞIZ SONRAKİ TOPLANTI HAFTAYA

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının haftaya gerçekleşmesi bekleniyor. Bu toplantıdan asgari ücret zammına ilişkin bir rakamın çıkması güçlü bir olasılık olarak dile getiriliyor.