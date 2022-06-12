İklim değişikliğine 800 milyon euro finansman

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Tanguy Denieul, Türkiye'nin yeşil mutabakat alanındaki projelerini yakından takip ettiklerini belirtti ve Türkiye ekonomisi ve yatırımları ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Denieul, "AFD Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzalandı. Üç yıllık süre zarfında projeler için 800 milyon euro finansman sağlayacağız" diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sürekli dirsek temasında olduklarını belirten Denieul, Türk firmalarının Avrupa Birliği ile çalışmaya devam edebilmesi için yardımcı olacaklarını vurguladı.Denieul, Türk firmaların enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji konularındaki yatırımlarına destek olmak istediklerini söyleyerek, iklim değişikliğine karşı mücadelede ve karbon salınımının azaltılması noktasında AFD'nin Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzalandığını ve üç yıllık süre zarfında projeler için 800 milyon Euro finansman sağlayacaklarını aktardı. Denieul, "Bakanlık ile görüşmeler yapıyoruz. Stratejimizin ve politikamızın kalbinde rüzgâr ve enerji var. Bakanlık ve İller Bankası ile detaylı çalışmalar yapacağız" dedi. Denieul, "Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda karbon salınımını azaltmak için devreye koyacağı uygulamalar konusunda iyi işler yapacağını düşünüyor, güven hissediyorum. Türkiye'nin kapasitesi Avrupa'nın çevresi için önemli bir rol" görüşlerini aktardı.