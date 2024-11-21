İklimlendirme sektöründen 10 ayda 7.1 milyar ihracat

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 2.7'sine imza atan iklimlendirme sektörü, bu yılın ilk 10 ayında da, küresel pazarlardaki daralmaya rağmen, performansını korumayı başardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin ekim ayı ihracatı, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 23.6 milyar dolar oldu. Tarihin en yüksek ekim ihracatına imza atılırken, 10 aylık ihracat yüzde 3.2 artarak 216.4 milyar dolara çıktı. Ekim sonu itibarıyla son 1 yıllık ihracat ise yüzde 3.1'lik büyüme ile 262.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.İklimlendirme sektörünün ihracatı ise ekim ayında, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3.2 artarak 630 milyon dolara yükseldi. Sektörün 10 aylık ihracatı 5 milyar 913 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracatı ise 7 milyar 115 milyon dolar olarak gerçekleşti.2024 yılının ilk altı aylık verilerine göre sektör ihracatının yüzde 46'sını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdi. Bunu yüzde 17 ile Bağımsız Devletler Topluluğu ve yüzde 10 ile diğer Avrupa ülkeleri izledi. İklimlendirme ürünleri ihracatında başlıca pazarlarda birim fiyatları istikrarlı bir seyir izledi. İtalya'ya yapılan ihracatta birim fiyat 2023 yılında kilogram başına 10.6 dolar iken 2024 yılında 11 dolara yükseldi. İlk yarıda Türkiye'nin iklimlendirme ürünleri ihracatında en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, İtalya, Fransa yer aldı. Bu ülkeler, Türkiye'nin toplam ihracatının önemli bir kısmını oluşturdu.ektörün alt ürün grupları dikkate alındığında, tesisat sistem ve elemanları, havalandırma sistem ve elemanları, yalıtım malzemeleri, soğutma sistem ve elemanları gibi ürünlerde belirgin ihracat artışları gözlemlendi. Bu noktada tesisat sistem ve elemanlarında ilk yarı yılda 1.31 milyar dolarlık bir ihracat yapıldı. Tüm dünyada giderek daha fazla önem kazanan havalandırma sistem ve elemanlarında ise ihracat yüzde 4.8'lik bir artışla 453 milyon dolara ulaştı. Soğutma sistem ve elemanlarında 542 milyon dolar olan ihracat, ısıtma sistemleri ve elemanları kategorisinde ise 643 milyon doları buldu. Bunlara ek olarak yalıtım malzemeleri kategorisinde de 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.