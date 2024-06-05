İkramiye ödemesi 10 Haziran’da başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerinin detaylarını açıkladı. Buna göre Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ikramiyeleri ödenecek. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/ aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13- 14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.Hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."Önceki gün yapılan Kabine Toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Vedat Işıkhan, en önemli hedeflerinden birinin kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların güvence altına alınması olduğunu söyledi. Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesine ikinci gün itibariyle toplam başvuru sayısının 12 bin 246 olduğunu açıkladı. Işıkhan, İş Pozitif Programı ile de 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettiklerini kaydetti. Işıkhan, "En önemli hedeflerimizden birisi kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugün ve yarınlarının güvence altına alınması" diye konuştu.Gençler ve engelliler için de benzer projeleri hayata geçirmek istediklerini söyleyen Işıkhan, "2021 hayata geçirdiğimiz Kayıtlı Kadın İstihdamının desteklenmesi Projesi (Women-UP) ile Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun, Ankara, Aydın, Denizli ve İstanbul illerinde 4 bin kadın işverene, işyerlerinde ilave olarak işe aldıkları 4 bin kadın çalışandan dolayı 25 ayda toplamda 635.9 milyon lira ödeme yaptık" diye konuştu.