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Giriş Tarihi: 22.09.2026

İlaç sektöründe rekabet artacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
İlaç sektöründe rekabet artacak
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İlaç Sektöründe Rekabet Çalıştayı, Rekabet Kurumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Çalıştayda konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, şirket devralmalarında ve dolaylı kontrol yapılarında inovasyon riskleriyle birlikte dikkat edilmesi gereken alanlar bulunduğunu anlattı. Çalıştayda Rekabet Kurumu uzmanlarınca İlaç Sektör İncelemesi Ön Raporu sunumu da gerçekleştirilirken, ilaç kartelleri tarafından eşdeğer ilaçların patent oyunlarıyla pazara girişini engelleyici tespitler bulunduğu ve bunların ortadan kaldırılarak fiyatı daha uygun olan muadil ilaçların pazara girişinin kolaylaştırılacağı belirtildi.

YERLİ VE MİLLİ HAMLE
Programda Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Ferhat Topkaya'nın başkanlığında "İlaç Sektöründe Rekabet ve Regülasyonun Geleceği: Kamu Temsilcilerinin Görüşü" konulu bir oturum düzenlendi. Oturumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları üyesi Dr. İhsan Şahin, "İlaçta ve tıbbi cihazda yerlilik ve millilik sağlanmalı. Tüm kurumlarımızın her türlü sorun ve senaryoda kendi sanayimize ihtiyaç duyacağımızı bilmesi gerekiyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#REKABET KURUMU

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