İlk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya’da çeltik ekimi başladı

Bahar aylarının biraz yağışlı geçtiğini, bu nedenle hazırlık sürecinin biraz zor olduğunu anlatan Demirci, "Şu an havalar güzel. 100 dekar arazide çeltik ekimi yapıyorum. Babadan öğrendiğimiz bir meslek, 30 yıldır bu işi yapıyorum. Havalar özellikle yazın ve sonbaharda iyi giderse, sıcak olursa ürün güzel oluyor" diye konuştu.

Çiftçi Ali Uzun ise 68 yaşında olduğunu ve çocukluğundan bugüne kadar çeltik üretimi yaptığını dile getirerek, "Tarlayı hazırladık, keşanı yaptık, şimdi tohumu atıyoruz. Yaklaşık 60 dekar arazide çeltik ekiyorum. Bazen tarla dinlensin diye başka bir ürün ekiyoruz, sonra yine çeltik ekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevlik Köyü Muhtarı Mahir Sarı ise çeltiğin bölge ekonomisi açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Köyümüzde 1500 dekar arazide çeltik ekimi yapılıyor. Eylül sonunda hasadını yapıyoruz. Bundan sonra ilaçlama ve gübreleme yapacağız. Sonra da biçimi bekleyeceğiz. Tosya ilk çeltik fabrikasının kurulduğu yerdir. Burada 100 yıldan fazla süredir çeltik üretiliyor. Çeltiğin bizim için önemi çok, bizler de bunu sürdürmeye devam ediyoruz."