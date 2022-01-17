İlk yerli ve milli türbinler için geri sayım





ALAÇATI RÜZGARDA İLK OLACAK



Proje kapsamında üretilecek 4 megavatlık ilk 2 yerli türbin ise Türkiye'nin rüzgar başkenti İzmir'de kullanılacak. Türkiye'nin ilk rüzgar santrali olan Alaçatı Rüzgar Enerjisi Santrali yerli türbinlere de ev sahipliği yapacak.