İnovasyon üssü

Çanakkale sadece tarım, sanayi ve turizmle değil aynı zamanda teknolojiyle de önümüzdeki günlerde adından çok söz ettirecek. Kamu, özel sektör ve 18 Mart Üniversitesi ortaklığıyla 2014'te faaliyete geçen Çanakkale Teknopark, 8 yılda 'Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi'nde zirveye çıktı. Bugün 45 firmaya ev sahipliği yapan teknoparkta 9 kuluçka firma bulunuyor. 46 proje de devam ediyor. Endüstri 4.0'a uygun stratejileri, girişimcileri besleyen kuluçka merkezi ve kapasitesi artırılacak olan teknoloji transfer ofisiyle girişimciye uygun ekosistem oluşturan Çanakkale Teknopark'ın bölgede inovasyon üssü haline gelmesi hedefleniyor. Teknoparkta 12 sektörden firma faaliyet gösteriyor. Ağırlık ise yazılım sektöründe... Firmaların yaklaşık yüzde 50'si yazılım sektöründen... Diğerleri ise tarım, elektronik, gıda, biyoteknoloji, denizcilik, kimya, dijital içerik geliştirme ve astronomi gibi alanlarda... Çanakkale Teknopark Yerleşkesi içerisinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Çağrısı ile desteklenen, bölgenin ilk Tasarım ve Prototip Geliştirme Merkezi "Protothinks Çanakkale" ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği ile hayata geçecek olan Dijital İçerik Geliştirme Merkezi - Enterhall projeleri de bulunuyor. Teknoparkın, teknolojik gelişim ve değişimle birlikte istihdamın artırılması, Ar-Ge olanaklarının çoğaltılarak yeni ürün ortaya çıkarma ve bu ürünleri daha da geliştirme imkânı tanıması bakımından ilin ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bir tarım ve turizm kenti olarak öne çıkan Çanakkale'nin önemli bir sanayi ve teknoloji merkezi olmasının bölgeye ve ülkemize çok büyük katkıları olacağını belirtti.Çanakkale Teknoparkı geçtiğimiz yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı 'Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi'nde de rakiplerine fark atmıştı. Endeks sonuçlarına göre, Çanakkale Teknopark 'En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri' kategorisinde Türkiye'de 89 teknopark arasında birinci oldu. Çanakkale Teknopark, Facebook gibi global markalar ile işbirliği yapan ve yüzde 100 doluluk oranıyla faaliyetlerine devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin performanslarını Ar-Ge, kuluçka, teknolojik işbirliği, kurumsallaşma, altyapı, teknolojik ürün ve yatırım faaliyetleri gibi 9 kategori, 82 alt başlıkta ölçüyor. Sıralamada Çanakkale Teknopark'ın ardından Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı ve Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark'ı geldi.