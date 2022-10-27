İnsansız kara aracı Kapgan, sahaya çıkmak için gaza basacak

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında ilk kez sergilenen ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan, kısa sürede sahaya çıkacak.

HAVELSAN İnsansız Hava ve Kara Araçları Proje Müdürü Veysel Ataoğlu, AA muhabirine, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının orta sınıf-2 insansız kara aracı projesi için Barkan'ı geliştirdiklerini ve yakın zamanda kullanıcıya teslim edeceklerini söyledi.

Barkan'ı geliştirirken oluşturdukları bilgi birikimiyle Kapgan'ı ortaya çıkardıklarını ifade eden Ataoğlu, Kapgan'ın farklı bölge ve coğrafyalarda kolaylıkla idame edilebileceğini belirtti.

Aracın 1,4 ton olduğunu ve 600 kilogram faydalı yük taşıyabildiğini dile getiren Ataoğlu, kullanılan silah sistemiyle hava ve kara hedeflerinin etkisiz hale getirilebileceğini vurguladı. Ataoğlu, şöyle konuştu:

"Silah sistemimizin 3 kilometre menzili, 2 kilometre etkili menzili var. Yaklaşık 800 metreden de yaklaşık 25 mm'lik zırhı delebilecek kapasitede bir silahımız. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan'da son dönemde yaşanan gelişmeler insansız araçların önemini gösterdi. Aracınızın üzerinde de ne kadar güçlü bir silahınız varsa o kadar güçlüsünüz. Biz de bunları dikkate alarak bu konsepti geliştirdik."

Aracı "dijital birlik" çalışmalarına entegre etmeyi de amaçladıklarını anlatan Ataoğlu, Kapgan'ın geliştirdikleri diğer insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla birlikte otonom olarak görev yapabileceğini söyledi.

FARKLI GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLECEK

Kapgan ile ilgili çalışmalara başladıklarında özellikle Körfez bölgesinde çeşitli temaslar kurduklarını bildiren Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede ne tür ihtiyaçları olduğunu gördük. Aracımızın o bölgede rahatlıkla idame edebileceğini öngörüyoruz. Fuarda da görüşmeler yapıyoruz, yurt dışından misafirlerimiz var. İki hedefimiz var: İhracat ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak. Bunları aynı anda yapmak istiyoruz. İhracat çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Kapgan aracımızla 2 ay içerisinde hareket kabiliyeti testlerini, 2023 yılı ilk çeyreğinde atış testlerini tamamlamış olacağız. Hedefimiz 2023'ün ilk yarısında Kapgan'ı sahada test etmek. Bu noktada çalışmalarımız yoğun şekilde ilerletiyoruz. İyi bir noktadayız diyebilirim. Araçlarımızın GPS bağımsız görev yapabilmesi için de bir çalışmamız var. Yıl sonuna kadar bunu araçlarımıza uyguluyor olacağız. Araçlarımız her türlü elektronik harbe karşı da görev yapabilecek, problem halinde eve geri dönüş yapabilecek."

Veysel Ataoğlu, aracın silahlı versiyonu yanında yaralı kurtarma, mühimmat taşıma, keşif-gözetleme konfigürasyonları olacağını, üzerinde taşıyacağı dronu menzil dışına çıktığında uçurup ilave haberleşme mesafesi kabiliyeti kazanacağını bildirdi.

Ataoğlu, "HAVELSAN olarak hedefimiz, geleceğin muharebe alanı konseptine damga vurmak." dedi.