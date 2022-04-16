İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Rekabet Kurumu uyardı: Bu hizmetlere dikkat...

PUAN KAZANAN TÜKETİCİ ALTERNATİF ARAMIYOR

E-pazaryeri platformlarınca uygulanan sadakat programlarıyla tüketicilere, "puan/hediye paracık" veya "hediye çeki/kuponu" kazanıp ilgili pazaryerindeki alışverişlerde harcayabilme, indirimlerden öncelikli haberdar olabilme, bedava kargo imkanından yararlanabilme, müşteri hizmetlerinden öncelikli faydalanabilme gibi ayrıcalıklar veriliyor.

Sadakat programları, tüketicilerin alternatif aramaktan veya çoklu erişim tercihlerinden caymalarına neden olabiliyor.

Rapora göre, pazaryerleri, tüketicileri platformuna çekmek için bazı hizmetleri parasal bir bedel talep etmeden, yani "ücretsiz" sunma yoluna gidebiliyor. Ancak burada kullanılan "ücretsiz hizmet" ifadesi genel olarak yanıltıcı kabul ediliyor.

Platformlar, "ücretsiz" sundukları hizmetlerin karşılığını tüketici verileriyle temin ediyor. Dolayısıyla tüketiciler bu hizmetleri almanın karşılığında ücret ödemeseler de aslında verileriyle bir ödeme yapmış oluyor.