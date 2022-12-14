Irak’a ihracatta rekor üstüne rekor!

Başkan Acar, Irak'ın birçok iş fırsatıyla dolu olduğuna da dikkat çekerek bu fırsatların değerlendirilmesi ve Türkiye'nin lehine sonuçlanması için her platformda sıcak ilişkiler geliştirmek ve ihracatı arttırmak yönünde girişimlerini sürdürdüklerini belirtti. Acar yaptığı değerlendirmede Irak'ın uzun yıllardır Türkiye için en önemli ticari partnerlerden biri olduğunu ifade ederek, Irak'ın gelişmesi ve modernleşmesinde Türk yatırımcıların bugüne kadar bir çok projeye imza attığını, önümüzdeki süreçte de yeni ve hayati projelere imza atmaları için Irak'ın Türk yatırımcıları beklediğini ifade etti.



Acar Irak'a gerçekleştirilen ihracatla ilgili detayları şu şekilde özetledi:



"Ocak-Ekim 2022 ayları arasında Irak'a gerçekleştirilen ihracata il bazında bakıldığında, en fazla ihracatı yapan ilerimiz; İstanbul 2,3 milyar dolarla ilk sırada, Gaziantep 1,6 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada, Mardin 752 milyon dolarla üçüncü sırada, Şırnak 588 milyon dolarla dördüncü sırada ve Ankara 378 milyon dolarla beşinci sırada yer almıştır. Irak'a en fazla ihracat yapılan sektörler; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile çelik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sektörlerin çeşitlenmesi, Irak'a ihracat yapan il sayısının artması için durmaksızın çalışıyoruz".



Acar, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı olmamın üzerinden geçen kısa zamanda, Irak Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı dördüncü ülke konumundan ikinciliğe yükseldi. Bu başarının mimarı olan tüm iş insanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.