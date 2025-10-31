Irak’la ticareti artırmaya kararlıyız

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Irak'ta bugüne kadar 36.5 milyar dolarlık inşaat işini başarıyla tamamladığını belirterek, "Türk ürünleri ve inşaat eserleri, ülkemizin Irak'la ekonomik bütünleşmesinin önemli göstergelerdir, bunu artırmaya kararlıyız" dedi. "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" kapsamında bulunduğu Bağdat'ta konuşan Bakan Bolat, Türkiye ile Irak'ın doğal olarak ticaret ortağı olduğunu belirterek, iki ülke arasında ticaretten tarıma, sanayiden hizmetlere, ulaştırmadan enerjiye, taşıma hatlarından savunma sanayisine ve müteahhitlik hizmetlerine kadar birçok alanda çok iyi ekonomik ilişkilerin olduğuna işaret etti. Bolat, hedeflerinin, iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da yükseltmek olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu: "İki ülkenin menfaatleri ve halklarının refahı için daha çalışmalıyız. Irak'a dördüncü ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimize yalnızca resmi heyetlerle değil özel sektör heyetleriyle birlikte geliyoruz."