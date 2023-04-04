Irak’ta petrol anlaşması

KÜRTBölgesel Yönetimi ve Irak'ın imzaladığı anlaşmayla, Ceyhan üzerinden petrol ihracatı yeniden başlıyor. "Geçici" olarak nitelendirirken, ne kadar yürürlükte kalacağı belirtilmedi. 25 Mart'ta Irak ile Türkiye'nin karşılıklı açtığı tahkim davası sonuçlanmıştı. Uluslararası Ticaret Odası (ICC), iki tarafı da ihlal için tazminat ödemeye mahkum etmişti. Kuzey Irak'taki dev petrol firmaları, kararın ardından yeterli depo kapasiteleri olmadığı için üretimi durdurmuştu. İhracattaki durma günde yaklaşık 450 bin varil petrol üretimini tehlikeye atmıştı. Küresel petrol fiyatları yükselmişti. Anlaşması, petrol piyasasında istikrarı yeniden tesis edecek ve bölgede faaliyet gösteren uluslararası petrol şirketleri için bir güvence görevi görecek.