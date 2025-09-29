Irak’tan gelecek petrol enerji arzı için kritik

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan 2.5 yıl sonra yeniden başlayan akışın, Türkiye'nin enerji arzını güçlendirmesi ve küresel tedarik güvenliğini artırması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023'te BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan akışın 27 Eylül itibarıyla yeniden başladığını duyurdu. Günlük toplam 1.5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip boru hattının yeniden devreye alınmasıyla ilk aşamada günlük yaklaşık 200 bin varil ham petrolün Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na taşınması öngörülüyor. Bakan Bayraktar, hattın tam kapasite çalışması halinde 40 milyar dolarlık ticaret potansiyeli taşıdığını açıklamıştı.