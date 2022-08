İş dünyası Irak için teyakkuzda

Irak'ın başkenti Bağdat'ta önceki gün Mukteda es-Sadr'ın destekçilerinin sokağa dökülmesiyle başlayan olaylar, gözleri Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden biri konumundaki ülkeye çevirdi. Irak'taki tüm bölgelerde önemli bir ekonomik ağırlığa sahip olan Türk iş insanları, ülkedeki olayları yakın takibe almış durumda. Irak, hemen bütün sektörlerde Türkiye'nin en önemli ihracat pazarları arasında yer alıyor. Ülkeye bu yılın ilk 7 ayında 7 milyar 364 milyon dolarlık ihracat yaptık. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 5.1'ini oluşturan Irak, en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında 4'üncü sırada yer aldı. Ülkeye bu yıl hedeflenen ihracat ise 12 milyar dolar olarak açıklanmıştı.Irak, özellikle gıdada Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda. Başta un ve makarna olmak üzere birçok temel gıda ürününde ihtiyacının önemli bir kısmını Türkiye'den karşılayan Irak'taki gelişmeler gıda üreticilerini yakından ilgilendiriyor. Körfez Savaşı'ndan bu yana ülkeye ihracat yapan firmalardan biri olan Gaziantep merkezli Beşler Un'un Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak, "Gözümüz, kulağımız ülkeden gelecek iyi haberlerde" dedi. Ülkeye yıllık ihracatlarının 100 milyon doları bulduğu bilgisini veren Çakmak, şunları kaydetti: "Zaho'da 25 bin metrekare kapalı alana sahip dağıtım depomuz var. Hem Kürt hem de Arap bölgesinde oldukça etkiniz. Olayların şiddeti arttıkça çarşı-pazar kapanıyor. Ancak biz gıda sattığımız için bir anlamda daha avantajlıyız. Yollarda kamyonları yakıyorlar. Bu da navlun maliyetlerini artırıyor. Bir an önce ülkenin huzura kavuşmasını diliyoruz."Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, "Öncelikli pazar olarak belirlediğimiz Irak'ı yakından izliyoruz" diye konuştu. Ticaret Bakanlığı'nın Bağdat ve Erbil'e seyahat düzenlediğini hatırlatan Eren, şu bilgileri verdi: "Başbakan Kazımi, Türk firmalarına çok güvendiğini, büyük altyapı projelerinde bize öncelik verileceğini söylemişti. Basra Valisi de benzer düşünceleri dile getirmişti. Ukrayna-Rusya savaşının ardından oluşan iş kayıplarını oradan telafi edeceğimize dair beklentilerimiz yüksekti. Yapılacak çok iş var." Ülkede başta hastane olmak üzere çok sayıda Türk firmasının proje üstlendiği bilgisini veren Erdal Eren, şimdilik sıkıntının Bağdat ile sınırlı olduğunu kaydetti.Türkıye'ninihracatında önemli bir yere sahip olan Irak, Türk markalarının da çok sevildiği ve ilgi gördüğü bir pazar olarak öne çıkıyor. Ülkede LC Waikiki, Defacto, Koton, Loris Parfüm, Flormar, Eyfel Parfüm, Damat, Dagi, Colin's, Süvari, Avva gibi pek çok Türk markası faaliyet gösteriyor. Türk markalarının pazarda daha çok bayilikler kanalıyla faaliyet gösterdiğini söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Türk firmaları bu ülkede daha çok bayilik vererek bulunuyor. Irak markalarımız için önemli ancak stabil olmayan bir pazar. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.IRAK'IN Türk hazır giyim sektörü için de önemli bir pazar konumunda olduğunu söyleyen Damat- Tween-D'S markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlattı. Bağdat'ta bulunan 3 mağazalarının da sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı olduğunu söyleyen Orakçıoğlu, şunları anlattı: "Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Çatışmalar ve barikatlar belli bölgede yoğunlaşıyor. Bizim ülkede Bağdat'ın yanı sıra Musul, Kerkük ve Erbil'de toplam 10 mağazamız bulunuyor. Orada faaliyetlerimizi bayilikler kanalıyla yürütüyoruz. Bu nedenle bayilerimizle yakın temastayız. Bize yansıtılan herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Şu anda olaylar Bağdat'la sınırlı."ÜLKEDE 13 yıldır faaliyet gösteren iç giyim ve ev giyimi markası Jiber'in Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu da olaylar nedeniyle Bağdat ve Kerkük'teki mağazalarını kapattıkları bilgisini verdi. Oğurlu, "Ülkede 80'e yakın çalışanımız var. Onların can güvenliğinde sıkıntı yok. Yaşanan olaylar tadımızı kaçırdı, çalışanlarımızla her an temas halindeyiz" dedi. Perakende satışların yanı sıra toptan satışta da pazarda etkin oldukları bilgisini veren Oğurlu, "Geçen hafta ciddi bir toptan satış için Bağdatlı bir alıcı ile anlaşma yaptık. Bugün malı bekletmemizi istedi. Bunlar bizler için olumsuz gelişmeler" dedi.