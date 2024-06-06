İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness'ın II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi 7 Haziran Cuma günü gerçekleşiyor. İlki geçen yıl gerçekleştirilen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nin bu yılki teması 'Hedefler ve Gerçekler' olarak belirlendi. 2030 ve 2053 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yolunda mevcut tabloya ve bundan sonra hızla ve kararlılıkla atılması gereken adımlara odaklanılacak zirveye kamu, iş ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katkı sağlayacak. Sürdürülebilir bir dünya için gerekli iş modellerinin kurulmasında rehberlik edecek.

Sürdürülebilirlik yol haritası çıkarılmasına katkı sağlamayı amaçlayan zirvede Moda tasarımcısı Dilek Hanif ve yapımcı, yönetmen Engin Altan Düzyatan gibi kamuoyunun ilgiyle takip ettiği isimler farklı bakış açılarıyla konuyu atıksız bir dünya hedefi ekseninde değerlendirirken, sürdürülebilir bir kalkınma için gerekli yol haritasına katkı sağlayacak.

Turkuvaz Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness'ın düzenlediği "II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" 7 Haziran 2024, Cuma günü Turkuvaz Medya Center'da düzenlenecek. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirve kapsamında, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, kendisine ayrılan özel oturumda AB yolunda sürdürülebilir iş modelleri ve kalkınma hedeflerini değerlendirecek. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tuğba Dinçbaş da özel oturumda sürdürülebilirlik konusunu çevre ve iklim değişikliği ekseninde ele alacak.

Günün ilk paneli "Değişim İçin İşi Yeniden Tasarlamak" oturumunda, Escarus Genel Müdür Yardımcısı Melis Bitlis moderatörlüğünde; ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, RE&UP Sürdürülebilirlik Başkanı Ebru Özküçük Güler, Medcem Çimento Grubu CEO'su Mehmet Ali Ceylan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Sabah bölümünde gerçekleşecek olan özel oturumda, Turkuvaz Medya Dergiler Genel Müdürü Yardımcısı Özgür Atanur moderatörlüğünde, yönetmen yapımcı ve oyuncu Engin Altan Düzyatan ağırlanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI ENERJİ, TARIM VE ŞEHİR PLANLAMACILIĞINDA DÖNÜŞÜM DÖNEMİ

Sürdürülebilirlik ve enerji sektörü arasındaki bağlantı "Değişim İçin Enerjinin Dönüşümü" Kearney Türkiye Yönetici Ortağı Onur Okutur'un moderatörlüğünde; Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Ayvas, Kalyon Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Proje Destekleri Daire Başkanı Ersoy Metin, Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz ve RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla sözcülüğünde değerlendirilecek.

Günün ikinci bölümü Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Sinanoğlu moderatörlüğünde, Şef Çiğdem Seferoğlu'nun ağırlandığı özel oturum ile başlayacak.

Çevresel ve iklimsel değişikliklerin tarımsal üretime etkisi, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meltem Onay'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan "Değişim İçin Tarım" konulu panelde ele alınacak. Panelin konuşmacılar arasında Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılıç, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (FAD) Türkiye Program Sorumlusu Taylan Kıymaz, Ferrero Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sera Üner, Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Beysel yer alıyor.

"Bakan Yardımcıları Özel Oturumu"nu Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu yönetecek. Panele T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan katılacak.

Zirve, House Beatiful Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Fatma Özel'in moderatörlüğünde moda tasarımcısı Dilek Hanif ile gerçekleştirilecek olan söyleşiyle son bulacak.