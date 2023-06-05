İş dünyasından yeni ekonomi yönetimine güvenoyu

Yeni kabineyi Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmaya odaklanmış yetenekli ve liyakatlı bir kadro olarak görüyoruz. Ekonomide Cumhuriyetimiz için 2023 startını yapacak bir ekip göreve geldi. İnanıyoruz ki bu kabine özel sektörün beklentilerinin ötesinde, ülkemize yeni vizyon ve marka değerleri kazandıracak. Şimdi iş dünyası ve hükümet hep birlikte, önümüzdeki 5 yılı 'ekonomide dünya birinci liginin kalıcı oyuncusu' olacağımız bir fırsata çevirmeliyiz.YeniCumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Önceki dönem bakanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni dönem bakanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. İş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bakanlarımızla pozitif gündem odaklı bir işbirliği içerisinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.Üretim ve ihracatın ülke ekonomimiz için vazgeçilmez bir yeri bulunuyor. Bizim ihracatta büyük hedeflerimiz var. Ülkemizi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Yeni kabinede ekonomi yönetiminin ticaretin dinamiklerini iyi bilen, gerek yurt içinde gerekse uluslararası arenada güven duyulan isimlerden oluşmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyorum.Yeni kabinenin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ticaret Bakanlığı görevine getirilen eski genel başkanımız Ömer Bolat'a ve yeni kabinede görev alan tüm bakanlarımıza başarılar diliyorum. İstiklal ve istikbalin yüzyılı hayırlı olsun.Yeni kabineyi esnaf ve sanatkâr camiası adına gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin geleceği için önemli bir sorumluluk üstlenen her bir kabine üyesini kutluyorum. Her birinin Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin kalkınması ve refahı için önemli bir katkı sağlayacağına inancımız sonsuz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok deneyimli bir lider. Türkiye Yüzyılı'na yakışır kadroların ince eleyip sık dokunarak oluşturulduğu aşikar. Özellikle enflasyonla ve faizle mücadeleden taviz verilmemesini bekliyor, 'üreterek büyüyen Türkiye' hedefinden vazgeçilmemesini temenni ediyoruz. Omuzlarında yük ağır, sorumlulukları büyük, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolara olan inancımız tam.