İş dünyasının vize sorunu sürüyor

Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin ikinci turunda, işadamlarının İngiltere vizesi alırken yaşadığı sorunlar gündeme getirilecek. Ticaret Bakanlığı'na gelen vize şikâyetleri arasında, İngiltere'ye yapılacak 2 günlük iş görüşmesi için tapu kaydı istenmesi, seyahat edecek kişinin annebabasının mezun olduğu okulların bilgisinin talep edilmesi de yer aldı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere) arasındaki STA müzakerelerinin ikinci tur görüşmeleri eylül ayında Londra'da gerçekleştirilecek. Müzakereler öncesi Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ankete göre Türkiye'deki iş insanları, İngiltere pazarına erişimde önemli bir engel olarak vize ve çalışma izni başvuru süreçlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Vizede yaşanan sorunların çözümü için bir anlaşma metninin hazırlanarak İngiltere'ye iletilmesi planlanırken, İngiltere vizesinde ilginç sorunlar yaşandığı ortaya çıktı. Buna göre, İngiltere'ye yapılacak 2 günlük iş görüşmesi için tapu kaydı, şirket finansal tabloları gibi belgelerin yanında, seyahat edecek kişinin anne-babanın mezun olduğu okullar da istenen bilgiler arasında yer aldı.

TİCARİ SIRLARI İSTEDİLER

Randevu sırasında ilave belge talep edilerek sürecin uzatıldığına dikkat çeken şirket sahipleri, vize randevu tarihi bulmada yaşanan zorluklara, yakın tarihli randevuların yüksek ücretli olmasına dikkat çekti. İngiltere vizesi için ticari sır kapsamındaki bilgilerin de talep edilmesi de dikkat çekti.