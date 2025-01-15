‘İş-Pozitif’ ile 824 bin kadın istihdam edildi

İŞKUR'un kadınların iş gücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İş-Pozitif Programı ile geçen yıl 824 bin 124 kadına istihdam sağlandı. İş arayanlarla işverenleri buluşturmak için yeni uygulamaları hayata geçiren kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 9 Şubat 2024'te İş-Pozitif uygulamasını başlattı. İş-Pozitif Programı ile geçen yıl 824 bin 124 kadının istihdam edilmesi sağlanırken, bunun 555 bin 921'i İŞKUR aracılığıyla gerçekleşti. En fazla kadın İstanbul'da istihdam edildi.