İsmail Demir duyurdu: ’A400M Filosu’ tamamlanan ilk ülke Türkiye oldu

'A400M FİLOMUZ TAMAMLANDI'

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "A400M filomuz tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen 10'uncu ve son uçağımız da envantere girdi. Hayırlı olsun." dedi.