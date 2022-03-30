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Giriş Tarihi: 30.3.2022 18:18 Son Güncelleme: 30.3.2022 18:31

İsmail Demir duyurdu: 'A400M Filosu' tamamlanan ilk ülke Türkiye oldu

DHA
İsmail Demir duyurdu: ’A400M Filosu’ tamamlanan ilk ülke Türkiye oldu

Türkiye, A400M uçağı projesinde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülke arasında yer alıyor. Airbus'ın İspanya'nın Sevilla tesislerinde yürütülen test faaliyetleri sonucunda dün kabulü gerçekleşen 10'uncu ve son uçağı 'MSN118'in envantere alınması ile konsorsiyumda 'A400M Filosu' tamamlanan ilk ülke Türkiye oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin proje ortakları arasında yer aldığı A400M programı kapsamında 10'uncu ve son uçağında envantere girdiğini belirterek, "A400M Filomuz tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye, A400M uçağı projesinde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülke arasında yer alıyor. Projenin Türkiye adına yürütücülüğünü Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yapıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), katılımcı ülkelerin havacılık endüstrileri ile birlikte uçağın tasarım ve üretiminde ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında sorumluluk üstleniyor.

'A400M FİLOSU' TAMAMLANAN İLK ÜLKE TÜRKİYE OLDU

TUSAŞ'ın yapısal komponentler ve sistemlerde iş payı bulunuyor. Airbus'ın İspanya'nın Sevilla tesislerinde yürütülen test faaliyetleri sonucunda dün kabulü gerçekleşen 10'uncu ve son uçağı 'MSN118'in envantere alınması ile konsorsiyumda 'A400M Filosu' tamamlanan ilk ülke Türkiye oldu.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak ve ülke savunmasına önemli katkılar sağlayacak 10'uncu uçak, kabul test faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Hava Kuvvetleri uçuş ekibi tarafından bugün yurda getirilerek Kayseri Erkilet 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na konuşlandırıldı.

'A400M FİLOMUZ TAMAMLANDI'

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "A400M filomuz tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen 10'uncu ve son uçağımız da envantere girdi. Hayırlı olsun." dedi.

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İsmail Demir duyurdu: 'A400M Filosu' tamamlanan ilk ülke Türkiye oldu
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