İsmail Demir’den dikkat çeken açıklamalar: Bu daha başlangıç!

İçeride hastane ve yatak kapasitesi var. Çeşitli boşaltma kurtarmada hizmet verecek hale geldi. Bu platform yerli olarak yapıldı, yabancılardan çok ucuza mal oldu, bunun üzerine konulan tüm sistemler yerli ve biz bunu değiştirdik, SİHA'larımızı koyacağız. Dışarıdan aldığımız gemiye bunları yapamazdık, 50 dereden su getirirlerdi. Müthiş geliştirme ve yeni özellikler katma fırsatı veriyor.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE"

Bu konunun ana özeti irade. Biraz daha çalışırsak hedef koyup yürümek direktifin bir unsuru. Acaba olurmuydudan ziyade biz yapabiliriz. Ambargo koymak isteyenler olabilir, kabiliyetlerin üstüne konması devrim niteliğinde. İyi bir yürüyüşümüz var, koşmamız gerekiyor. İnşallah dediğim gibi istediğiniz değişiklikleri yapabilmek önemli. Bu gemide kazan kazan prensibi yürürse burada bu oldu, teşekkür sunmak gerekiyor, verimli işbirliği yapıldı. Örtülü örtüsüz ambargo koymak olmadı. Biz İDA yaptığımızda su altı su üstü harbi yapabilecek hale geliyoruz. Şirketler İDA yaparız diye çıktılar, biz yaparız yaparız kolları sıvayalım gidelim tercihi oldu. Bu gemi yapılırken ilave unsur nasıl ekleriz diye düşünüyoruz. TB3 uçarken Akıncı planlanıyor, Akıncı çıktığında envantere girdiğinde Kızılelma çalışıyor. Kızılelma çıkınca başka birşey çıkacak. Yerli sanayiyi teşvik edip geleceği planlayabiliyorsunuz. 36 ayda 3 fırkateynin devreye alınması büyük bir değişim olacak.

"MUADİLLERİ ÇOK ÇOK DAHA İYİ OLABİLİR"

Yüzen şehir içine girdiğinizde kaybolursunuz. Geminin inşası pandemi dönemine denk geldi. 6 yıl sürdü inşası, dar ve sıkışık çalışma ortamı var. Pandemi ile ilgili tedbirler alınarak devam edildi. Geminin inşası çok çok iyi yürüdü. Bir sonraki nasıl olur hep düşünülüyor. Yeni muadili bundan çok çok daha iyi olabilir.