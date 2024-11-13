İspanya’da selin faturası 10 milyar euroyu aştı

İspanya'nın doğusundaki son sel felaketleri büyük zarar verdi ve tahmini maliyetin 10 milyar euroyu aşabileceği belirtiliyor. İki hafta önceki hesaplamalar 1 milyar euro düzeyindeydi. Ancak yeni sellerle birlikte İspanyol hükümet yetkilileri ve yerel iş dünyası temsilcileri, sellerin ekonomik etkisinin önemli olabileceğini ve etkilenen bölgelerdeki bankacılık sektörünün kredi riskinin yaklaşık 20 milyar euro olduğunu bildirdi.İspanya hükümeti, Avrupa'nın son on yıllardaki en kötü sel felaketlerinden biri olarak nitelendirilen bu afetin mağdurlarına destek olmak için yaklaşık 10.6 milyar euro tahsis etti. Felaket sonucunda en az 217 kişi hayatını kaybetti ve hala kayıp olan kişiler bulunuyor. Valencia bölgesindeki kredilerin bireysel tarafta 13 milyar euroya, kurumsal tarafta ise 7 milyar euroya yükselmesinin beklendiği belirtildi.İspanya Merkez Bankası, sel felaketinden etkilenen bölgelerde yaklaşık 23 bin şirket ve 472 bin kredi hesabı tespit etti. Etkilenen bölge sakinlerinin mali yükünü hafifletmek için hükümet ve bankalar, 150.000 ipotek sözleşmesinde kredi moratoryumu sunma konusunda anlaştı. Bu anlaşma kapsamında, müşteriler ilk üç ay için aylık taksit ödemeyecek ve sonraki dokuz ay için sadece faiz ödemesi yapacak.Valencia Ticaret Odası Başkanı Jose Vicente Morata, en çok etkilenen bölgelerdeki işletmelerin gördüğü zararın muhtemelen 10 milyar euroyu aşacağını belirtti. İspanya'daki en maliyetli sel kaynaklı ekonomik olay 1983 yılında Bilbao'da meydana geldi. İspanyol sigorta konsorsiyumuna göre, talepler 821 milyon euroyu aştı, ayrıca şiddetli rüzgârların neden olduğu ilişkili hasarlar için 1.8 milyar euro ek maliyet oluştu.