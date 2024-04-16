İsrail’e ihracat kısıtlaması! Ticaret Bakanlığı: İhracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması kapsamında yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İHRACAT TESCİL İŞLEMİ KESİNLİKLE YAPILMAMAKTADIR"

Ticaret Bakanlığı'nın 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne, 9 Nisan 2024, saat 09.00'dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır.

YENİ KISITLAMA KARARI

Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail'e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edilmiştir.

Hal böyle iken, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir.

"KÖTÜ NİYETLİ SPEKÜLASYONLARA FIRSAT VERMEYECEK KADAR AÇIK KARAR"

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz."