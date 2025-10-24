İşsizlik Fonu’ndan sanayiye % 15’lik destek

Pek çok vergide istisna getiren 36 maddelik mali torba teklifi, Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda kanun teklifine yeni maddeler ihdas edildi. İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2025 yılı prim gelirlerinin yüzde 15'ini aşmamak kaydıyla 4.1 milyon sigortalının çalıştığı imalat sektöründeki firmalara 1 yıl süreyle destek verilecek. Böylece işgücü maliyetlerinin azaltılması noktasında ilave destek mekanizmaları geliştirilmesi için İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanılacak. 1 Ocak 2026 itibarıyla süresi dolacak su sayaçlarının muayene tarihi 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar su sayaçlarının muayenesinin yaptırmayanlara veya geçerli muayenesi olan bir sayaçla değiştirilmeyenlere her bir sayaç başına 4 bin 631 liradan 92 bin 621 liraya kadar idari para cezası uygulanacak ve sayaç kullanımından men edilecek. Teklifle konut kira gelirlerine ilişkin istisna yeniden düzenlenecek. İşveren prim teşvikinin 2 puana düşürülmesiyle kamu giderlerinde 97.6 milyar liralık azalma, kira istisnasından 22 milyar lira gelir etkisi bekleniyor.

RAYİÇ BEDELE TAVAN SİNYALİ

KANUN teklifinde yapılan bir diğer değişiklikse Emlak Vergisi Kanunu'nda rayiç bedeli düzenleyen geçici maddenin kaldırılması oldu. Madde, rayiç bedeli belirleyen takdir komisyonlarınca belirlen rayiç bedel miktarının belirlenme oranını düzenliyordu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, "Yüksek oranlarda belirlemeler yapıldı. Bir tavan çalışmasını arz edeceğiz" dedi.