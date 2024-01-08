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Giriş Tarihi: 9.1.2024

İstanbul- Ankara arasına yeni otoban geliyor

İstanbul- Ankara arasına yeni otoban geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli projeler ile ulaşım hatlarına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İstanbul ile Ankara arasında ilerleyen zamanda yeni bir otoyol ihtiyacının doğacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Daha kısa gidecek bir tren hattı da lazım. Ankara'dan başlayıp Ayaş, Beypazarı, Nallıhan üzerinden Akyazı'ya kadar giden 276 kilometrelik bir otoyolu projelendirmeye başladık. Hem otoyol hem de demir yolu için 2028 projeksiyonunda inşaatına başlarız. Proje olarak başladık ama yapım olarak biraz daha vaktimiz var" dedi. Yozgat, Bayburt-Gümüşhane, Hatay ve Çukurova havalimanlarında inşaatların devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Çukurova Bölgesel Havalimanı bitmek üzere, bu ay içinde açmak için 7/24 çalışıyoruz" diye konuştu.
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İstanbul- Ankara arasına yeni otoban geliyor
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