İstanbul Avrupalı rakiplerini geride bıraktı

Pandeminin ardından atağa kalkarak yılsonu hedeflerini 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak revize eden Türk turizm sektörü, kongre turizminde de vites büyüttü. 2015'e kadar kongre turizminde dünyada ilk 10'da yer alan İstanbul, hain darbe girişimi ve terör eylemleri nedeniyle bu unvanını kaybetmişti. Dünya turizm başkentleri arasında görünen İstanbul, kongre turizminde yeniden şaha kalktı. Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (International Congress and Convention Association-ICCA) verilerine göre 2021'de Amsterdam, Roma, Stockholm gibi Avrupalı rakiplerini geride bırakmayı başaran İstanbul, kongre turizminde dünyada 12'nci sıraya yerleşmeyi başardı. Bu yıl 42 uluslararası kongreye ev sahipliği yapan İstanbul'un 1-2 yılda yeniden ilk 10'a girmesi hedefleniyor.Kongre turizmindeki atak önümüzdeki yıllırda da devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) iştiraki olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun (ICBV) verdiği bilgilere göre 2023-2026 yılları arasında, enerji ve tıp alanında, 7 uluslararası kongre düzenlenecek. Bu kongrelerle toplam 8.350 kişi İstanbul'a gelecek. Kongrelere adaylık süreçlerini devam ettiğine dikkat çeken sektör oyuncuları, ilgi ve talebin çok yüksek olduğunu vurguluyor. Sektör oyuncuları, "Uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmak için 'Ulaşılabilirlik, güvenlik, şehrin cazibesi ve hizmet kalitesi' olmak üzere dört ana kriter aranıyor. Bugün İstanbul'a dünyanın birçok ülkesinden direkt uçuş var. Güvenlik sorunumuz yok. Egzotik ve modern yapısıyla ziyaretçilerini büyüleyen şehrimizde otellerin gerek altyapısı gerekse hizmet kalitesi üst seviyede. İstanbul 1-2 yıl içinde yeniden dünyanın ilk 10 şehri arasına girecek" diyor.Turizm gelirlerine ciddi katkı sunan kongre turizmi, şehrin oda gelirlerini de yükseltiyor. Kongre turistinin günlük ortalama 1.000 euro harcadığını belirten Hyatt Centric Levent İstanbul Genel Müdürü Ahmet Arslan, "Kongre turisti etkinliğin yapıldığı bölgede tüm otelleri dolduruyor. Hal böyle olunca talep şehirdeki diğer otellere kayıyor ve otellerin oda gelirlerinde ciddi bir artış görülüyor" dedi. İstanbul'da etkinlik turizminin yeniden hareketlendiğine dikkat çeken Arslan, "Son dönemde İstanbul'da oda fiyatları gecelik 100 euronun üzerine çıktı. Bu artışta en büyük katkıyı kongre turizmi sağladı" diye konuştu.İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un kongre turizminde yeniden atağa kalktığını söyledi. Avdagiç, "İstanbul, 2021'de 2019'a göre 32 sıra birden yükseldi ve 1.234 şehir içinde dünyadaki en çok kongrenin yapıldığı 12'nci şehir oldu" dedi.İstanbul'un bu yıl da 42 uluslararası kongreye ev sahipliği yaptığını anlatan Avdagiç, şehrin yeniden ilk 10'a girmesinin önünde hiçbir engelin bulunmadığını kaydetti. Avdagiç, "Bu gidişle, İstanbul'u birkaç yıl içinde kongre ve toplantı destinasyonu listelerinde 2015'teki gibi ilk 10'da görebileceğiz" ifadelerini kullandı.