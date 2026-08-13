İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğunu

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Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nun 27 Temmuz-2 Ağustos 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerine göre, İstanbul Havalimanı
günlük ortalama 1.633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1.410 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi. Amsterdam Schiphol Havalimanı 1.407 uçuşla üçüncü, Frankfurt Havalimanı 1.336 uçuşla dördüncü, Londra Heathrow ise 1.330 uçuşla beşinci oldu.