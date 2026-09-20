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Giriş Tarihi: 20.09.2026 14:27 Son Güncelleme: 20.09.2026 15:13

İstanbul Havalimanı dünyada ilk 5’e girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL’ün 17 Eylül 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama bin 643 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu belirterek küresel ölçekte ise günlük ortalama 829 kalkışla dünyada 5. sıraya yerleştiğini bildirdi.

İstanbul Havalimanı dünyada ilk 5’e girdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL'ün 17 Eylül 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA ZİRVEDE

Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, "İstanbul Havalimanımız, 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama bin 643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanımızı, günlük bin 413 uçuşla Amsterdam, bin 407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığını kaydeden Uraloğlu, "Antalya Havalimanımız da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı." dedi.

DÜNYADA 5. SIRADA

İstanbul Havalimanı'nın küresel ölçekte de önemli bir konuma ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız, 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla dünya genelinde 5. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız böylece dünyanın en yoğun ilk 5 havalimanı arasına adını yazdırdı." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE AVRUPA'DA 6. SIRADA

Ülke bazındaki hava trafik verilerine de değinen Uraloğlu, "Türkiye, günlük ortalama 4 bin 191 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Günlük ortalama uçuş trafiğimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#İSTANBUL HAVALİMANI #ANTALYA HAVALİMANI #AVRUPA

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İstanbul Havalimanı dünyada ilk 5’e girdi
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