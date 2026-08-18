İstanbul Havalimanı’nda rekor

İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos'ta 1.739 uçuş, 290 bin 287 yolcuya ulaşarak, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş-yolcu sayısını gördü. Yeni rekor, havalimanının küresel aktarma merkezi konumunu bir kez daha ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik önemini her geçen gün artırdığına işaret ederek, "İstanbul Havalimanı'mız, sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekorlar, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu" dedi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında günlük yolcu sayısı 16 Ağustos'ta ilk kez 180 bini aşarak 180 bin 914'e ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, havalimanında önceki gün 958 uçuş gerçekleştirilirken günlük uçuş ve yolcu trafiğinde yeni rekor kaydedildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE GÜNLÜK 180 BİN

Havalimanı ayrıca dış hat gelen ve giden yolcu, iç hat gelen ve giden yolcu, toplam dış hat uçuş sayısı ve dış hat giden uçuş trafiği kategorilerinde de en yüksek günlük rakamlara ulaştı. Aynı gün yolcu biniş köprüleriyle (PBB) hizmet verilen uçak sayısında da rekor kırıldı. Daha önce 212 olan günlük rekor, 218 uçağa hizmet verilmesiyle aşıldı. Terminal işletmecisi İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) ekipleri yolcu akışı, güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu deneyimine ilişkin süreçleri yürütürken, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ekipleri hava trafik, apron, pist, meydan faaliyetleri ve saha emniyetine yönelik operasyonları sürdürdü. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, 180 bin eşiğinin ilk kez aşılmasının havalimanına yönelik talep ve operasyonel kapasitenin göstergesi olduğunu belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör