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Giriş Tarihi: 10.08.2026 14:14 Son Güncelleme: 10.08.2026 14:30

İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa rekoru: Bir günde 289 bin 732 yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mız, 9 Ağustos'ta 289 bin 732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısını bir kez daha kayda geçirdi" dedi.

AA
İstanbul Havalimanı’ndan Avrupa rekoru: Bir günde 289 bin 732 yolcu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289 bin 732 yolcuya hizmet vererek, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul Havalimanı'nın zirvedeki rekorunu tazelediğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'mız, 9 Ağustos'ta 289 bin 732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısını bir kez daha kayda geçirdi. Kurduğumuz güçlü ulaşım altyapısıyla İstanbul'un küresel havacılıktaki merkez konumunu pekiştiriyoruz."

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#İSTANBUL HAVALİMANI #ABDULKADİR URALOĞLU #AVRUPA

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İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa rekoru: Bir günde 289 bin 732 yolcu
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