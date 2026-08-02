İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinde sona doğru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek, yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını, taksi sürelerinin azalacağını ve dörtlü pist işletmeciliği hedefine önemli katkı sağlanacağını bildirdi. İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak 4. ana pistte çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız."

TAKSİ SÜRELERİ AZALACAK

İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, havalimanının mevcutta kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pist ile hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Geçici kabul sürecinin ağustos ayında tamamlanmasını, pistimizin ise teknik testlerin tamamlanmasının ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlamasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni pistin operasyonel katkılarına değinen Uraloğlu, "Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek" dedi.

HEDEFİMİZE GÜÇ KATACAK

Uraloğlu, yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağını, aynı zamanda gelecekte uygulanacak dörtlü bağımsız pist operasyonları açısından da kritik bir altyapı oluşturacağını belirtti. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgâr koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.