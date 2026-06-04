İstanbul Havalimanı’nın elektriği güneşten! İGA’dan 240 MW’lık güneş enerjisi hamlesi

BÜYÜME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AYNI HEDEFTE BULUŞTURUYOR

Büyümesini, çevresel etkilerini azaltan ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayan yatırımlarla destekleyen İGA İstanbul Havalimanı, "Dünyayı koruma" stratejisi kapsamında, Eskişehir GES yatırımı ile her yıl yaklaşık 212 bin 800 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçmeyi hedefliyor. Engellenen bu emisyon miktarı, santralin 25 yıllık ekonomik ömrü boyunca yaklaşık 517 milyon kızılçam ağacının karbon tutma kapasitesine eş değer bir çevresel fayda sağlayacak.

İGA İstanbul Havalimanı, "2050 Net Sıfır Emisyon" taahhüdü doğrultusunda ilerlerken, daha önce yüzde 50 olarak belirlediği 2030 yenilenebilir enerji hedefini de yüzde 90'a yükseltti.

Terminal binasının özgün mimari yapısını ve estetik bütünlüğünü korumak amacıyla güneş panellerini terminal çatısı yerine Eskişehir'deki santral sahasında konumlandıran İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin uzaktan yenilenebilir enerji kullanımına izin veren ileri düzey enerji mevzuatı sayesinde tesis sınırları dışında yer alan bir santralden sağlanan yüzde 100 temiz enerjiyle faaliyetlerini sürdüren dünyadaki ilk mega havalimanı unvanı kazandı.

"HER YIL 212 BİN 800 TON KARBONDİOKSİT EMİSYONUNU ÖNLÜYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sürdürülebilirliği, operasyonlarının yan unsuru değil, temel yapı taşı olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Bilgen, "2025 yılında devreye aldığımız Eskişehir Güneş Enerji Santralimiz, sürdürülebilirliği merkeze alan anlayışımızın en güçlü yansıması. GES ile sadece 5 ay içinde, yıllık toplam elektrik tüketimimizin yüzde 54'üne karşılık gelen enerjiyi ürettik. 2026'da ise sorumluluk alanlarımızdaki elektrik tüketimimizin tamamını güneşten karşılar hale geldik. Bu, dünyanın en büyük havalimanlarından birinin tüm elektrik ihtiyacını yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle karşıladığı anlamına geliyor. Bu, havacılık tarihinde bir ilk." ifadelerini kullandı.

Bu başarının rakamların ötesinde anlam taşıdığını dile getiren Bilgen, GES yatırımıyla her yıl 212 bin 800 ton karbondioksit emisyonunu önlediklerini vurguladı.

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2019 baz yılına kıyasla yüzde 27,8 oranında azalttıklarını ve "2050 Net Sıfır Emisyon" hedeflerine giden yol haritalarının yüzde 30-40 ilerisinde olduklarını ifade eden Bilgen, şunları kaydetti:

"Avrupa havalimanlarının öngördüğü dönüşüm hızının çok üzerindeyiz. Bu, bizim için bir gurur kaynağı ve daha büyük adımlar atmak için güçlü bir motivasyon. Eskişehir GES, sadece İGA için değil, enerji yoğun çalışan tüm sektörler için bir referans noktası haline geldi. Havalimanı ölçeğinde bu dönüşümü gerçekleştiren ilk kurum olarak şuna inanıyoruz, büyümek ile gezegenimizi korumak arasında seçim yapmak zorunda değiliz. Doğru vizyon, doğru teknoloji ve kararlı bir iradeyle ikisi birlikte mümkün. Daha temiz bir gelecek ulaşılmaz bir ideal değil, bugün hayata geçirdiğimiz bir gerçektir."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör