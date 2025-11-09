İstanbul’da su faturası 646 elektrik faturası sadece 370 lira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarına yönelik eleştirilere Ankara ve İstanbul'daki vatandaşların elektrik ve su faturalarını karşılaştırarak cevap verdi. Bayraktar, İstanbul'da kasım ayında bir vatandaşın ortalama su faturasının 646 lira, elektrik faturasının ise 370 lira geldiğini gözler önüne serdi.Bakan Bayraktar, bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bayraktar, elektrik faturalarına yönelik eleştirilere, Ankara ve İstanbul'daki vatandaşların elektrik ve su faturalarını kıyaslayarak yanıt verdi. Bakan Bayraktar, "Eylül-ekim faturaları Ankara'da elektrik faturası 765 lirayken, su faturası bin 45 lira. 535 lira su faturası gelen vatandaşın, elektrik faturası 290 lira. İstanbul'da kasım ayı faturasından bahsediyorum; su faturası 646 lira, elektrik faturası sadece 370 lira" ifadelerini kullandı. YÜZDE 300 ZAM YAPTILARSon iki yılda suya gelen zam oranının Ankara'da yüzde 317, İstanbul'da yüzde 356, İzmir'de yüzde 350 olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Daha kötüsünü söyleyeyim size su yok. Yani, hem bu kadar zamlı su hizmeti var hem de maalesef suyumuz yok. Suyu getirmek için elektriğe bahane bulundu. Elektrik ne kadar artmış biliyor musunuz son iki yılda? Sadece yüzde 43. Belediyenin kullandığı elektrik yüzde 43 artarken belediyenin Ankara'da, İstanbul'da vatandaşa yüzde 300'ün üzerinde bu rakamı arttırdığını görüyoruz. Çöpü toplamak yok, ulaşım hizmetlerinde otobüslerde, yürüyen merdivenlerde hiçbir şey çalışmıyor ama lafa gelince bunları duyuyoruz" dedi.Bakan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde olan vatandaşa doğal gaz hizmeti sunmakla görevli İGDAŞ'ın doğal gazda dağıtım bedeline zam yapmaya çalıştığını anlattı. 18 Eylül 2025 tarihli mahkeme kararını gösteren Bayraktar, "Belediyenin şirketi İGDAŞ, 2023 yılında EPDK'nın kendisiyle ilgili belirlediği dağıtım tarifesini mahkemeye götürdü. Mahkemeye niye götürdü biliyor musunuz; 'Ey EPDK, bana belirlediğin bu tarife düşük. Vatandaşa bizim dağıtım bedelini daha zamlı yapmamız lazım. İki katına çıkarmamız lazım.' Ama çok şükür yargı, 18 Eylül 2025'te bu davanın reddine karar verdi, kurul kararında da hukuka aykırılık bulunmadığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hâlâ devam ediyor, şimdi istinafa götürdüler. Hâlâ 'Vatandaşın doğal gaz fiyatını İstanbul'da nasıl yükseltiriz' onun peşindeler" açıklamasını yaptı.