İşte Togg’un hikayesi! Geri sayım başladı: 1 milyon adet üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunda yürütülen yerli otomobil üretimi için, 2 Kasım 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ile imzalandı.

Daha sonra şirketleşme süreci başlarken, bu konuda gerekli teknik ve finansal analizlerin yapıldığı bir döneme girildi. Yerli Otomobil Projesi'ndeki 5 "babayiğide" ek olarak TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu.

Togg, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kurulurken, 1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı.