İşte yıldızı parlayan meslekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en stresli, en az stresli meslekler ile yıldızı parlayan geleceğin mesleklerinin hangileri olduğunu kaleme aldı. Stres yönetiminin nasıl yapılacağını anlatan Işıkhan, stressiz bir yaşam için neler yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Bakan Işıkhan'ın kaleme aldığı ve kısa zaman önce güncelleştirdiği "Stres Yönetimi" adlı kitabındaki detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...Işıkhan stresi, bir kişinin üzerinde belirli bir uyarıcının neden olduğu aşırı psikolojik ve fiziksel taleplere uyum gösterme sırasında verdiği yanıt olarak tanımlıyor. Stresin varlığının vücudun kaynaklarını tükettiğini ve hastalıklara duyarlı hale getirdiğini dile getiren Işıkhan, kronik stres, ülser, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları gibi fiziksel bozukluklara yol açtığına dikkat çekiyor. Işıkhan, stres altındaki bir insanın net ve doğru düşünemeyerek "her an patlamaya hazır bomba" gibi olduğunu vurguluyor.Kişilerin içinde bulundukları sinirlilik, üzüntü, depresyon gibi duygu durumlarının işte kaza oranlarını arttırdığını belirtiyor. Işıkhan, kitabında stresli mesleklere ilişkin yaptığı araştırmaya da yer verdi. Buna göre stresi en yüksek düzeyde olan meslek grupları, "askerlik, polislik, acil yardım personeli, itfaiyeci, pilot, öğretmenlik, hava trafik kontrol memurluğu, borsacı, gazeteci, işçi, sekreter, denetçi, klinik laboratuvar teknisyeni, ofis yöneticisi, kasiyer, danışma ve şikâyet servisi memurları, yönetici, garson, makine operatörü, tarım işçisi, madenci ve boyacı, aktör/oyuncu, milletvekilliği" olarak sıralanıyor. Işıkhan en az stresli meslekleri ise, "kuaför/ saç stilisti, odyolog, öğretim üyeliği, tıbbi kayıt teknikeri ve teknisyeni, kuyumcu, terzi, diyetisyen, kütüphaneci" olarak belirtiyor.Geleceğin mesleklerini de mercek altına alan Işıkhan, bu meslekleri "sosyal hizmet uzmanlığı, psikoloji, sağlık bakım personeli, sağlık yöneticisi, diyetisyen, gazetecilik, avukatlık, zihinsel engelliler öğretmeni" olarak anlatıyor. Geleceğe dönük yıldızı parlamakta olan meslekleri de "doktorluk, bilişim teknolojileri uzmanlığı, veri analisti, kariyer uzmanlığı, siber suçlar uzmanlığı, yeni tarım teknikleri uzmanlığı" şeklinde ifade ediyor.İşkolik ve iş hastalarının toplumda kolayca tanındığını vurgulayan Işıkhan, yemekte, uykuda, her ortamda işiyle ilgili olduklarını söylüyor. Işıkan, şu değerlendirmeyi yapıyor: "Eğer iş, çalışanın hayatı üzerinde hakimiyet kuruyorsa, çocuklara yeterli zaman ayrılamıyorsa, işle ilgili olmayan farklı kitap okunamıyorsa, çalışma düzenini haklı göstermek için çaba sarfediyorsa, işte yerine başkasının görevlendirilmesinden kaçınıyorsa, işte diğer çalışanlara önem vermiyorsa, tatile seyrek çıkılıyorsa işkoliksiniz."Işıkhan stressiz bir yaşam için önerilerini ise şöyle sıralıyor:Çoğunlukla kişiliğinizi onaylayan yumuşak insanlarla birlikte olun.Derin gevşeme yeteceğini öğrenin ve uygulayın.Kondisyonunuzu yükseltmek, sağlığınızı mükemmelleştirmek için koşu gibi aerobiksel hareketler yapın.Yaşamınızı, bir işletmeyi yönetir gibi bir bütün olarak ele alın ve öyle yönetin.Yaşamın bütün yönlerinden yararlanın, yalnızca bir yönüne eğilmeyin.Anlamlı doyurucu bir işe girin.İşinizin tüm yaşamınıza hâkim olmasına izin vermeyin.Kilonuzu arzuladığınız düzeye indirin ve bu düzeyi koruyun.Duyarlı bir yemek alışkanlığı oluşturun ve bunu koruyun.Sigara içiriyorsanız tamamen bırakın.İçiyi yalnızca sosyal olaylarda ve kutlama amacıyla için. Asla içkinin sizi yenmesine izin vermeyin.Eğlence olsun diye aldığınız ilaçlardan tamamen sıyrılın veya en aza indirin.Kendinizi yatıştırıcıların, uyku haplarının, başarısı ilaçlarının ve merkezi sinir sistemini etkileyen diğer ilaçların kimyevi etkisinden kurtarın.Hergün 10 dakika olsa bile, tamamen kendi kendinize başlasa kalacağınız, iş baskısından uzaklaşabileceğin zaman aralıkları yaratın.Üzücü ve gerilimli durumlara ilgi göstermeyin.Yenilikleri denemeye açık olunGörüş açınızı genişletecek, fikirlerinizi tazeleyecek, ilginç kitaplar ve makaleler okuyun.Güvendiğiniz bir veya iki insanla çok kaliteli ilişkiler kurun.