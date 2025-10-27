İthal iç giyim ve mutfak eşyasında kanserojen riski

Ticaret Bakanlığı, e-ithalat yoluyla yurda giren ayakkabı, oyuncak ve saraciye (bavul, çanta) ürünlerinde yüksek oranda kanserojen ağır metaller bulurken bu ürünlerin yurda girişini yasakladı. Bakanlığın bu kararı sonrası gözler diğer sektörlere çevrildi. Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Geyik, özellikle Çin'den gelen iç giyim ürünlerinde kanserojen riskine dikkat çekerken, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından kesinlikle boxer, sütyen, atlet gibi ürün alınmaması gerektiğini anlattı. Geyik, Çinli Temu başta olmak üzere yurt dışından basitleştirilmiş gümrük vergisi yani 30 euro altındaki siparişlerle alınan ürünlerde ciddi sıkıntılar yaşandığını anlattı. Geyik, "Bu durum piyasayı gerçekten etkiliyor. Gönderilen ürünleri incelemek için ben de Temu'dan 4 tane ucuz ürün istedim. İşimiz iplikle olduğu için bunların ikisi tişört ve hamaktı. Hem ip kalitesini hem de ürünü görmek istedim. Ama daha paketi evde açar açmaz eve inanılmaz ağır bir koku yayıldı. Kullanılan boyalar, kumaşlar kesinlikle ağır metal içeriyor. Bu sebeple bakanlığın diğer 3 sektöre ilişkin kararını destekliyoruz. İç giyimde de aynı ürün denetimlerini yapmasını talep ediyoruz" dedi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger ise Temu gibi yabancı online platformlardan alınan ürünlerin kesinlikle kontrol edilmeden yurda sokulmaması gerektiğini söyledi. Özger, "Ev ve mutfak eşyalarının e-ithalatında da önlem alınması için Bakanlığa taleplerimizi ilettik. Bir test, analiz çalışması yapılırsa burada da ciddi sıkıntılar olduğunu görecektir" dedi.