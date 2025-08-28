İthalatta artış yavaşladı, dış açık geriledi

Temmuz ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.8 azalarak 6.4 milyar dolara geriledi. İhracat yüzde 11 artarak 24.9 milyar dolara, ithalat ise yüzde 5.4 artışla 31.3 milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yıl temmuz ayında yüzde 75.5 iken bu yıl yüzde 79.5 seviyesine çıktı. Enerji ve altın hariç dış ticaret dengesindeki iyileşme daha belirgin oldu. Bu kalemler hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı temmuzda yüzde 91.4 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 artışla 156.3 milyar dolar, ithalat ise yüzde 6.9 artışla 212.2 milyar dolar oldu.

7 AYDA 55.9 MİLYAR DOLAR

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 12.2 yükselerek 55.9 milyar dolara çıktı. En fazla ihracat yapılan ülke 1.97 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya'yı Birleşik Krallık, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya izledi. İthalatta ise ilk sırayı 4.6 milyar dolarla Çin aldı. Çin'in ardından Rusya, Almanya, ABD ve İtalya geldi. İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95.5 olurken, ithalatın yüzde 65.2'si ara mallarından oluştu.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI 9 AYIN EN YÜKSEĞİNDE

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi. Bolat, "İhracatın ithalatı karşılama oranı son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79.5'e yükselmiştir. Artan mal ve hizmet ihracatıyla temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir" dedi. Temmuzda ihracatın, 24.9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık değerine ulaştığına dikkati çeken Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269.4 milyar dolara çıktığını belirtti. Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 6 milyar dolar artarak 88.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirerek, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler ile ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir."