İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın dolar açıklaması büyük tepki çekti! Şirin Payzın’ın ilginç hareketleri sosyal medyada gündem oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kur farkının verileceği TL mevduatı hamlesi doları tepektaklak etti. Erdoğan'ın açıklaması sonrası kısa sürede dolar 12.27 TL seviyesine kadar çekildi. Bu sert düşüş sonrası Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'ın açıklamaları tepki çekti. Yılmaz, "Bu alım fırsatıdır" diyerek spekülasyon yaparken, sabah fiyatların kaldığı yerden yükseleceğini söyledi. Yine aynı programda Şirin Payzın'ın da sesi titreyerek, 'Erdoğan'ın açıklamaları dolarda sert düşüşe neden oldu' sözlerini sarf etmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
DURMUŞ YILMAZ'IN DOLAR AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolar kurundaki sert çekilme sonrası Halk TV'de, "Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." ifadeleri tepki çekti. Yılmaz'ın açıklamaları kurda spekülasyon yapmak olarak yorumlandı.
Halk TV'de Şirin Payzın'ın ve İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın 'Dolar TL' açıklaması sosyal medyada olay oldu!
ŞİRİN PAYZIN'IN DOLARIN DÜŞMESİ SONRASI YAPTIĞI HAREKETLER ÇOK KONUŞULDU
Dolardaki son durumu Halk TV ekranlarından aktaran Şirin Payzın, ilginç hareketler sergiledi.
Yüzünün düştüğü görülen Payzın, "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." dedi.
Payzın'ın hal ve hareketleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kur farkının verileceği TL mevduatı uygulamasını duyurdu. Erdoğan, 5'li ekonomi kalkanını duyurduktan kısa süre sonra dolar sert şekilde düştü. 18 TL seviyesinden işlem gören dolar 2 saatte 12.27'ye kadar çekildi.