İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın dolar açıklaması büyük tepki çekti! Şirin Payzın’ın ilginç hareketleri sosyal medyada gündem oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kur farkının verileceği TL mevduatı hamlesi doları tepektaklak etti. Erdoğan'ın açıklaması sonrası kısa sürede dolar 12.27 TL seviyesine kadar çekildi. Bu sert düşüş sonrası Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'ın açıklamaları tepki çekti. Yılmaz, "Bu alım fırsatıdır" diyerek spekülasyon yaparken, sabah fiyatların kaldığı yerden yükseleceğini söyledi. Yine aynı programda Şirin Payzın'ın da sesi titreyerek, 'Erdoğan'ın açıklamaları dolarda sert düşüşe neden oldu' sözlerini sarf etmesi sosyal medyada çok konuşuldu.