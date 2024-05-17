İzinsiz kripto platformuna 5 yıl hapis

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kripto varlıklara ilişkin ilk yasal düzenleme olma özelliğini taşıyor. Düzenlemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınması zorunlu olacak. Platformlara vergilendirme getirilmiyor. İşte teklifle ilgili merak edilenler…Platform kurmak ve faaliyete başlamak için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınması zorunlu olacak. SPK, TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterleri dikkate alacak.Platformlarda fiyatlar serbestçe oluşacak. Platformlar emir ve işlem esaslarını belirleyecek, bünyelerinde gerekli gözetim sistemini kurup, her türlü önleyici tedbirleri alacak.Müşterilerin kripto varlık transferlerinin gerçekleştirildiği cüzdanlara ve fon transferlerinin gerçekleştirildiği hesaplara ilişkin kayıtlar kripto varlık platformu tarafından güvenli, erişilebilir ve takip edilebilir şekilde tutulacak.Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hukuka aykırı faaliyetleri ile nakit ödeme veya kripto varlık teslim yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan zararlardan kripto varlık hizmet sağlayıcıları sorumlu olacak.Vatandaşın kripto varlığı platformun borçları nedeniyle kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.İzinalmaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Müşterisinin varlıkları kendisinin ya da başkasının zimmetine geçiren kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaklar.