İzlenen yol beklenti oluşturdu

Pandeminin yarattığı belirsizlik sonucunda zor geçen bir yılın ardından 2022'ye büyük umutlarla girdiğimizi söyleyen Demsa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan , "Hep birlikte büyümeye devam edeceğimiz, ülkemizin içine itildiği risklerden kurtulacağı bir yıl olacağına inancımız tam" diye konuştu. Yaşamın olduğu her yerde umut olduğunu dile getiren Çetindoğan, şunları kaydetti: "Dünyada modern zamanlarda görülen krizlerden biri olan Kovid-19 salgınını hep birlikte yaşayarak tecrübe ettik. Ancak salgın sadece bir sağlık kriziyle kalmayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel, ekonomik ve sosyal krize dönüştü. Türkiye'de ise ekonomik belirsizlik, negatif şoklar karamsarlığı artırdı. Para politikası otoritelerinin izleyeceği yol ile ilgili beklenti oluştururken, şirketlerin risk yönetimini ve nakit akış performanslarını yükseltmek için ciddi mesai harcamamız gerekiyor."Her şeye rağmen iyi şeyler düşünmek gerektiğini ifade eden Çetindoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Daha ayrıntılı sektörel politikalar geliştirebilmek, Türkiye'nin jeopolitik avantajını kullanarak üretim merkezi oluşturabilmek için çok fazla çalışmalar yapmamız gerekecek. Ama öncelikle yaşadığımız tüm krizleri en az zararla atlatabilmemiz için bir ikileme düşmeden kriz karşısında gerçekçi adımlar atmak gerekiyor."Birçok dünya markasının Türkiye temsilcisi olan Demsa Group Brandroom, Galeries Lafayette, Longchamp, Ted Baker gibi markaları bünyesinde bulunduruyor. Home kategorisinde D'Maison markasını tüketicilerle buluşturan grup brandroom.com.tr online alışveriş sitesi ile de lüx parekendedeki e-ticaret pazar payını her geçen gün artırıyor. Turizm ve inşaat sektörlerine de yatırımları olan grusun bu alandaki yatırımları arasında, Pera Palace Hotel, eski Maçka Oteli arazisinde bulunan The St. Regis İstanbul ve butik gayrimenkul projesi Kandilli Konakları bulunuyor.