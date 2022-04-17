İzmir’de, kokusu ve aromasıyla ilgi gören Emiralem çileğinde hasat mesaisi

Hasadın artmasıyla bu fiyatın aşağı düşeceğini kaydeden Özen, "Emiralem bölgesinde iklimsel koşullardan dolayı ayrı bir tadı var. Türkiye iç pazarında aranan özelliğe sahip. Çileğimiz, ilgi gören çilekler açısından bakıldığında ilk sıralarda. Bu sene güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Çilek üreticisi Mustafa Özkan da yaklaşık 10 dönümde üretim yaptığını aktararak, dönümden 4 ton ürün aldıklarını söyledi.

Bu sene açık tarlalarda hasadın hava şartlarından dolayı Ramazan Bayramı sonrasına kalacağını ifade eden Özkan, "Çilek sıcağı sever. Havalar geç ısındı." dedi.