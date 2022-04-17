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Giriş Tarihi: 17.4.2022 12:06

İzmir'de, kokusu ve aromasıyla ilgi gören Emiralem çileğinde hasat mesaisi

AA
İzmir’de, kokusu ve aromasıyla ilgi gören Emiralem çileğinde hasat mesaisi

Türkiye'nin önemli çilek üretim yerlerinden İzmir'in Menemen ilçesinde, havaların geç ısınması nedeniyle açık tarlalarda hasat sarksa da seralarda yoğunluk yaşanıyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Türkiye iç pazarında aranan özelliğe sahip. Çileğimiz, ilgi gören çilekler açısından bakıldığında ilk sıralarda" dedi.

Türkiye'nin önemli çilek merkezlerinden İzmir'in Menemen ilçesinde, kokusu ve tadıyla ilgi gören Emiralem çileğinde hasat yoğunluğu yaşanıyor.

Olgunlaşmak için sıcak havaya ihtiyaç duyan çilekte hasat dönemi, bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle önceki senelere göre geç başladı. Açık tarlalardaki çilekler henüz toplanacak olgunlaşmaya erişmese de seradaki çileklerin hasadına yaklaşık bir hafta önce başlandı.

Bölgede yaşayan üreticilerin neredeyse tamamının çilekten geçimini sağladığı Emiralem Mahallesi'nde, kadınlar sabah erken saatlerde seralarda iş başı yapıyor.

Öğleye kadar yoğun tempoyla çalışan kadınlar, daha sonra toplananları halde satılmak üzere kasalara yüklüyor.

"BU BÖLGEYLE ÖZDEŞLEŞMİŞ"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, Emiralem'in çileğin merkezi olduğunu söyledi.

İzmir'in toplam çilek üretiminin yüzde 93'lük kısmının Emiralem'de gerçekleştirildiğini ifade eden Özen, "İzmir'in yıllık 5 bin 300 ton civarında üretimi var. Toplamda 1500 dönümlük alanda çilek üretimi yapılıyor. Bu alanın 1400 dönümü Emiralem'de. Kendine has aroması ve kokusu olan bir ürün. Bu bölgeyle özdeşleşmiş." ifadelerini kullandı.

Özen, Emiralem çileğinin tamamının iç pazara sunulduğunu belirterek, toptancı halinde 20-25 liraya alıcı bulan çileğin üreticisinin, fiyat anlamında mutlu olduğunu aktardı.

Hasadın artmasıyla bu fiyatın aşağı düşeceğini kaydeden Özen, "Emiralem bölgesinde iklimsel koşullardan dolayı ayrı bir tadı var. Türkiye iç pazarında aranan özelliğe sahip. Çileğimiz, ilgi gören çilekler açısından bakıldığında ilk sıralarda. Bu sene güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Çilek üreticisi Mustafa Özkan da yaklaşık 10 dönümde üretim yaptığını aktararak, dönümden 4 ton ürün aldıklarını söyledi.

Bu sene açık tarlalarda hasadın hava şartlarından dolayı Ramazan Bayramı sonrasına kalacağını ifade eden Özkan, "Çilek sıcağı sever. Havalar geç ısındı." dedi.

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İzmir'de, kokusu ve aromasıyla ilgi gören Emiralem çileğinde hasat mesaisi
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