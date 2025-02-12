Japon havayolu şirketi ANA İstanbul Havalimanı’nda

Dünyanın önde gelen hava yollarına ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı, 12 yıl üst üste Japonya'nın en iyi 5 yıldızlı hava yolu seçilen ANA'yı ağırlamaya başladı. ANA, İstanbul'a ilk uçuşunu NH219 seferiyle gerçekleştirdi. Yeni hat kapsamında Boeing 787-8 model uçaklarla haftada 3 gün düzenlenecek uçuşlar, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olacak.

GURUR DUYUYORUZ

ANA, İGA İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatan 111. havayolu oldu. Geçtiğimiz dönemde Sky Express'in eklenmesiyle havalimanındaki toplam hava yolu sayısı 110'a ulaşmıştı. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Türkiye ve Japonya'nın 2024 yılında diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutladığını hatırlatarak, "İGA İstanbul Havalimanı olarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi ön planda tutan ANA ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu uçuşlar, yolcularımıza daha fazla bağlantı imkânı sunarak Asya ve Avrupa'daki merkezlere daha hızlı ve verimli ulaşım sağlayacak" dedi. İGA İstanbul Havalimanı'na operasyonlara başlamaktan duydukları memnuniyeti aktaran ANA Başkanı ve CEO'su Shinichi Inoue ise şunları söyledi: "İstanbul'u küresel ağımıza dahil etmekten gurur duyuyoruz. Bu dönüm noktası sadece yolcularımız için seyahat fırsatlarını artırmakla kalmıyor, Türkiye ve Japonya arasındaki bağın derinleşmesinde de hayati bir rol oynuyor. Ulusları birbirine bağlayan bir köprü olarak, iki ülke arasındaki etkileşimin gelişmeye devam etmesini kendimizi adadık."