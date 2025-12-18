Japonya, 30 yılın en yüksek faizine hazırlanıyor

ABD Merkez Bankası faiz kararları ile dolar endeksi değer kaybederken piyasaların gözleri Japonya Merkez Bankası'nın vereceği karara çevrildi. USD/Dolar paritesi haftalık zirveye yaklaşırken BoJ faiz kararıda merakla bekleniyor. Başkanı Kazuo Ueda'nın toplantı sonrası basın konferansı yakından takip edilecek.

30 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Japonya Merkez Bankası Cuma günü faiz kararını açıklayacak. Japonya'nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae'nin göreve başlamasının ardından en çok merak edilen para politikaları konusunda BoJ'nun alacağı tavırdı. Merkez bankası, Cuma günü politika kararını açıklayacak ve faiz oranlarını %0,75'e, yani otuz yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın yorumlarında gelecek dönem faiz kararı için ipuçları aranacak.

Yatırımcılar şahin tonlu mesajlarla kısa vadeli Japon devlet tahvillerini satarken gösterge 10 yıllık JGB getirisi Haziran 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.