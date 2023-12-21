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Giriş Tarihi: 22.12.2023

JP Morgan: Türkiye 2024’ün büyük hikâyelerinden biri olabilir

JP Morgan: Türkiye 2024’ün büyük hikâyelerinden biri olabilir
ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın Orta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika borç sermaye piyasalarından sorumlu yetkilisi Stefan Weiler, Türkiye'nin ortodoks mali politikayı tekrar uygulamaya alması sayesinde 2024 yılında yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına geri dönmeyi sürdürebileceğini söyledi. Weiler, "Türkiye'yi gelecek yılın potansiyel büyük hikâyelerinden biri olarak görüyoruz" dedi. Weiler, gelecek yıl devletin ve şirketlerin ihraç ettiği tahvil ve bono tutarının 25 milyar doları rahatlıkla aşabileceğini düşündüğünü söyledi. Weiler, ülkenin mali politikada gerçekleştirilen son değişiklikten geri adım atmasını beklemediklerini ifade ederek, "Yabancı sermaye şimdiden geri gelmeye başladı ve Türkiye için hava değişmiş gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
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JP Morgan: Türkiye 2024’ün büyük hikâyelerinden biri olabilir
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