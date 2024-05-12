Kaçak elektrik enerji arzını tehdit ediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde elektrik dağıtımı hizmeti veren ve Şanlıurfa ile Mardin'de nisan ayı içerisinde 100 bin nüfusa yetecek güçte olan 351 kayıt dışı trafo tespit eden Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadelesini aralıksız sürdürecek. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Türkiye'nin tarım alanında önemli bir bölgesinde hizmet verdiklerini, bölgede kaçak elektriğin büyük bir bölümünün tarım sulama faaliyetleri esnasında bu bölgede gerçekleştiğini dile getirdi.Arvas, "Aşırı elektrik tüketimi ve israf, sistemimiz üzerinde baskı oluşturarak planlı kesintilere sebep oluyor. Tarımsal alanlarda tüm abonelerimizin sadece yüzde 4'ünü oluşturan bir kesim, bölgedeki kayıp-kaçak oranını yüzde 75 seviyelerine çıkarıyor. Şehir merkezlerinde kayıp-kaçak oranı Türkiye ortalamalarında seyrederken bir grup çiftçi kaçak trafolarıyla, 100 bin nüfuslu bir ilçe kadar enerji tüketebiliyor" dedi. Türkiye'de yıllık 15 milyar kWh olan tarımsal sulama amaçlı enerji tüketiminin yarısının hizmet bölgelerinde gerçekleştiğini dile getiren Arvas, "Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Batman ve Siirt illerinde bulunan 16 milyon dekar ekili alanda 140 bin çiftçi üretim yaparken 65 bin çiftçi sulu tarım yapıyor. Sulama yapan abonelerimiz, 2023'te 6.5 milyar kWh elektrik tüketti. Bu rakam, tarımsal sulama için tüketilen elektriğin yüzde 48'i" dedi.