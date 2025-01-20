Kaçak elektrikle kripto para üretimi

DİCLE Elektrik, Şanlıurfa'nın Hilvan kırsalında yürütülen çalışmalarda kripto para üreten bir tesiste kaçak elektrik kullanıldığını iddia etti. Tarlanın ortasına kurulan ve tuğlalarla kamufle edilen yapının, 2.500 kVA gücündeki kayıt dışı trafoyla bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı. Kaçak düzeneğin, günlük 6.000 kWh elektrik tükettiği belirlendi. Şirketten yapılan açıklamada, "Yapay zekâ ve drone destekli çalışmalarla Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ortaya çıkardığımız düzenekte, kripto para üretimi amacıyla kullanılan 100 kadar cihazın ihtiyaç duyduğu elektrik, 2.500 kVA gücündeki kayıt dışı trafodan sağlanıyordu" denildi. Açıklamada, kaçak elektrik kullanımının sadece tarımsal sulama ve iklimlendirme gibi alanlarla sınırlı olmadığına, kripto para üretiminde de yaygın olduğuna dikkat çekildi. Tespit edilen kaçak düzenekle ilgili olarak hukuki işlem başlatan Dicle Elektrik, sorumluların tespit edilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.