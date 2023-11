Kadın girişimci kredilerinin % 48’ini Halkbank üstlendi

HALKBANK'IN Türkiye Yüzyılı'na değer katan kadın girişimcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması'nda ödüller sahibini buldu. Türkiye'ye ilham olan, sağladığı istihdamla ön plana çıkan, sıfır atık ve sürdürülebilirlik projelerine ödülleri dün verildi. Ödül töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Halkbank olarak bugüne kadar 208 bin kadın girişimciye 51 milyar TL finansal destek sağladık. Analizlerimizde, kadın girişimcilerimizin yüzde 45'inde kredi kullanımından kaynaklı ciro artışı olduğunu gördük. Yıllık ortalama ciroları yüzde 66'ya, ihracat hacimlerindeki artış da yüzde 56'ya ulaştı" diye konuştu. Üreten kadınlar projesini sahiplenen ve desteklerini esirgemeyen Emine Erdoğan'a teşekkür eden Arslan, Türkiye Bankalar Birliği'nin Eylül 2023'te yayımladığı Kadın Girişimcilere Verilen Krediler Raporunda; Türk bankacılık sektöründeki, kadın girişimci kredilerinin yüzde 48'ini tek başına Halkbank'ın üstlendiğinin yer aldığını söyledi.Arslan kadın girişimcilere destek olmak amacıyla yeni bir işbirliğine imza attıklarını belireterek, "Hepsiburada e-ticaret platformu ile iş birliği yaptık. Bu kapsamda özel ürün ve avantajlarla kadın girişimcilerimizin e-ticarette güç kazanmalarına destek olmayı hedefliyoruz. 2024'te Üreten Kadınlar Akademisi ile ülkemizin 7 bölgesinde kadınlarımıza şirket kurma ve markalaşma yolculuklarında doğru adımları atabilmeleri için çeşitli eğitimler vereceğiz" dedi. Ödül törenine video konferans ile katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş da, kadın girişimcilerin hayal dahi edilemeyecek işler başardıklarını söyledi.KOBİ Üretici Kadın Girişimci Kategorisi Birincilik Ödülü: Era Grup Alüminyum San. ve Tic. Ltd. Şti./ Bursa İkincilik Ödülü: Güzide Özel Bakım Merkezi Hay. Tic. San./ Erzurum Üçüncülük Ödülü: Mege Filtre ve Müh. San. Tic. A.Ş./İzmirMikro Üretici Kadın Girişimci Kategorisi Birincilik Ödülü: Lupa Nut Makina Mühendislik San. ve Tic.Ltd. Şti./Denizli İkincilik Ödülü: Dear Deer Love/ Ankara Üçüncülük Ödülü: İdea Tente Giyotin Cam Sistemleri San. Tic.Ltd. Şti./AntalyaKadın Kooperatifi Kategorisi Birincilik Ödülü: Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi/ Ankara İkincilik Ödülü: Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi İşletme Kooperatifi/Isparta Üçüncülük Ödülü: Ekodoku Sürdürülebilir Yaşam, Sanat, Bilim, Teknoloji Kooperatifi/ AnkaraSıfır Atık Kategorisi Birincilik Ödülü: Anadolive Gıda ve Sanayi Tic. Ltd. Şti./İzmirÖDÜL törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül yarışmaya katılan herkesi tebrik etti. Gül, şu ifadeleri kullandı: "Halkbank'ımıza sizlere bu fırsatları verdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nı kadınlarla birlikte inşa edeceğiz. Toplu iğne bile üretemeyen bir ülkeyken 250 milyar dolarlık ihracat yapan bir ülke olduk. Sizlerle dünyanın en güçlü 3 ülkesinden biri olacağız. Her başarınızın yanınızdayız."